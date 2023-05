Примера. Кадис - Вальядолид 2:0. Субмарина топит конкурента

"Кадис" выиграл не просто матч, а настоящую битву против прямого конкурента за место над зоной вылета.

И как выиграл! Все заслуженно. Эскаланте, Бонгонда, Эспино играли острее со старта, чаще пробивали в створ ворот (4-2), заработали пенальти, с которого, однако, Алькарас пробил в перекладину.

"Вальядолид" видел, что игра не дается, и со старта второго тайма попытался прибавить в агрессии, но напоролся на крепкую, многослойную защиту "Кадиса", который на контратаках чувствовал себя даже лучше.

Ну, и кульминация - идеальное смещение с фланга в центр и удар из-за пределов штрафной от Тео Бонгонда. Мяч еще задел перекладину, от нее в землю, затем в сетку - ну красотища!

Этот удар добил "Пуселу". Через пару минут Хави Санчес в необязательной ситуации снес Лосано, позволив Бонгонда оформить дубль с пенальти. Затем еще было нервное удаление Онгла - короче, посыпались гости психологически.

2 - Against Real Valladolid, Théo Bongonda scored the first brace of his @LaLigaEN career, after 89 appearances in the competition.



