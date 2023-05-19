Примера. Кадис - Вальядолид 2:0. Субмарина топит конкурента

"Кадис" выиграл не просто матч, а настоящую битву против прямого конкурента за место над зоной вылета.

И как выиграл! Все заслуженно. Эскаланте, Бонгонда, Эспино играли острее со старта, чаще пробивали в створ ворот (4-2), заработали пенальти, с которого, однако, Алькарас пробил в перекладину.

"Вальядолид" видел, что игра не дается, и со старта второго тайма попытался прибавить в агрессии, но напоролся на крепкую, многослойную защиту "Кадиса", который на контратаках чувствовал себя даже лучше.

Ну, и кульминация - идеальное смещение с фланга в центр и удар из-за пределов штрафной от Тео Бонгонда. Мяч еще задел перекладину, от нее в землю, затем в сетку - ну красотища!

Этот удар добил "Пуселу". Через пару минут Хави Санчес в необязательной ситуации снес Лосано, позволив Бонгонда оформить дубль с пенальти. Затем еще было нервное удаление Онгла - короче, посыпались гости психологически.

2 - Against Real Valladolid, Théo Bongonda scored the first brace of his @LaLigaEN career, after 89 appearances in the competition.



Plethoric. pic.twitter.com/wg9bugtI2Y — OptaJose (@OptaJose) May 19, 2023

А между тем, им надо немедленно приходить в себя - у них 5 поражений кряду, 17-е место и 35 очков. У "Кадиса" после этой победы - 38 баллов и 14-я строчка.

35-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Вальядолид" - 2:0

Голы: Бонгонда, 69, 76 (с пенальти)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Мере (Мбайе, 79), Эспино - Эскаланте, Алькарас (Феде, 66) - Бонгонда (Арсамендия, 88), Гвардиола (Хосе Мари, 79), Собрино - Рамос (Лосано, 46)

"Вальядолид": Масип - Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Эль-Ямик (Мачис, 77) - Лукас Роса (Кенеди, 72), Кике Перес (Агуадо, 46), Онгла, Мончу, Эскудеро (Оласа, 46) - Серхио Леон (Плата, 65), Ларин

Предупреждения: Лосано, 73, Бонгонда, 77, Феде, 86, Мбайе, 90+2 - Эль-Ямик, 33, Лукас Роса, 47, Меса, 67, Хави Санчес, 75

Удаление: Онгла, 80