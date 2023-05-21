Винисиус: Променял бы все свои голы и ассисты на финал Лиги чемпионов

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что расстроен из-за непопадания команды в финал Лиги чемпионов.

"Всё, что я в этом году делал, было не для того, чтобы не выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Это разочаровывает. Я хочу продолжать развиваться, улучшать свои показатели, но чтобы это было и на пользу команде. Я бы променял все свои голы и ассисты на финал Лиги чемпионов", - говорит игрок.