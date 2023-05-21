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Винисиус: Променял бы все свои голы и ассисты на финал Лиги чемпионов
Игрок сожалеет, что его команда потеряла финал ЛЧ
Фото: Getty Images
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что расстроен из-за непопадания команды в финал Лиги чемпионов.
"Всё, что я в этом году делал, было не для того, чтобы не выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Это разочаровывает. Я хочу продолжать развиваться, улучшать свои показатели, но чтобы это было и на пользу команде. Я бы променял все свои голы и ассисты на финал Лиги чемпионов", - говорит игрок.
Напомним, "Манчестер Сити" разгромил "Реал" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:0.
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