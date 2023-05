Примера. Финт Цыганкова помог Жироне не проиграть, Ла Реал одной ногой в ЛЧ

Шансы "Жироны" на Лигу конференций тают, но сегодня команда Мичела должна радоваться даже ничьей.

По правде, "Сельта" играла лучше, агрессивнее. У гостей даже моментов стопроцентных не было - только попытки из неплохих позиций от Артеро и Эрреры.

Да, отчасти виной тому травмы - сегодня, вот, повреждение получил последний здоровый основной центральный полузащитник Иван Мартин. Ну и усталость тоже играет роль - место в верхней части таблицы далось каталонцам через большие усилия.

По такой игре Карлес Перес вывел "Сельту" вперед перед перерывом - косвенно ему помог в этом Цыганков, полностью проигравший дуэль на фланге Галану, который и сделал голевой пас.

Впрочем, уже на старте второго тайма украинец ответил обидчику тем же - качнул Хави и спровоцировал его на фол в штрафной. Стуани со второй попытки пенальти реализовал - 1:1.

Справедливо сказать, что этот гол спас "Жирону", ведь ничего лучше она во втором тайме не придумала и напротив была близкой к пропущенному голу. Гассанига несколько раз здорово подчищал за защитой, отражая удары Странд Ларсена и Серви.

После ничьи у "Жироны" - 49 очков, и это не только 8-е место, но и карт-бланш для конкурентов. Касательно "Сельты", то у нее в копилке 40 баллов - это 14-я позиция.

36-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Жирона" - 1:1

Голы: Карлес Перес, 42 - Стуани, 59 (с пенальти)

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Вейга (Сеферович, 82), Тапиа, Оскар - Карлес Перес, Странд Ларсен (Аспас, 82), Мигель Родригес (Серви, 71)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно (Кальенс, 54), Эспиноса, Гутьеррес - Коуто (Эррера, 55), Ромеу, Мартин (Артеро, 34), Валери (Рока, 74) - Цыганков, Стуани (Кастельянос, 74)

"Реал Сосьедад" подобрался к ЛЧ на расстояние одной победы - вот главное, что произошло.

Помог баскам в этом Луис Суарес. "Альмерия" здорово перекрывала зоны на старте, но затем колумбиец очень грубо пошел на Ле Норманна и схлопотал удаление.

Более того, Суарес еще и в ярости повалил экран ВАР, что точно обойдется ему многими матчами дисквалификации, так что в этом сезоне мы его больше не увидим.

Более опытный "Сосьедад" таких ошибок не делал. Даже травма Давида Сильвы не выбила басков из колеи - они просто играли свой футбол. Так, Кубо забил типичный гол после смещения в центр под левую ногу - и это 1:0.

Во втором тайме хозяева еще 7-8 раз пробивали, но самое главное - они не позволили "Альмерии" провести ни единой внятной контратаки.

68 - Real Sociedad have won 68 points in LaLiga 2022/23 (W20 D8 L8), their third highest points tally after the first 36 games of a single season in the competition (71 in 1987/88 with 3 points from a win and 73 in 2002/03). Celebration. pic.twitter.com/RWYVJk6SaC