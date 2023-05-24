Примера. Вальядолид - Барселона 3:1. Чемпион, соберись!

"Барселона" предстала тенью самой себя и заслужено проиграла одному из аутсайдеров сезона.

Складывается впечатление, что после достижения чемпионства каталонцев вообще перестал интересовать остаток сезона; они отбывают номер, это не футбол.

Сегодня, вот, Кристенсен в прыжке забил в собственные ворота уже на 2-й минуте.

Прошло еще 20 - и Эрик Гарсия в энный раз доказал свое несоответствие уровню Ла Лиги, привезя пенальти в простой ситуации. Кайл Ларин с точки пробил идеально - и это 2:0.

2 - Barcelona have conceded two goals in the first 22 minutes of a LaLiga game for the first time since December 2013 against Getafe (10 and 14). Relaxation. pic.twitter.com/NuKNrq4LcQ — OptaJose (@OptaJose) May 23, 2023

"Барса" атаковала в ответ, разумеется, но без системы и концентрации. Так, Рафинья в двух эпизодах пробил удобно для Масипа, а еще раз, положив корпус, пальнул в рекламный щит. Также убойный момент со второго этажа упустил Кристенсен, ударив точно во вратаря.

У "Вальядолида" намного меньше класса, но он вгрызался в мяч, стремился выиграть каждый эпизод, не упускал малейшего шанса на контратаку - естественно, он одолел эту "Барселону".

В середине второго тайма дежурную ошибку при создании линии офсайда совершил Эрик Гарсия, и Ларин прострелил точно на Плату - 3:0.

2 - Cyle Larin ???????? has become the first Real Valladolid player to both score and assist in the same LaLiga game against Barcelona in the 21st century. Stellar. pic.twitter.com/sHTteq8PFm — OptaJose (@OptaJose) May 23, 2023

Причем это еще по-божески. Если бы прострел Платы от штанги влетел в ворота, а Лукас Роса реализовал выход один на один, над "Барсой" завтра насмехалась бы вся Европа. Ну, а так Левандовский отыграл один мяч в концовке - и каталонцы даже избежали разгрома.

Может, в следующем туре с "Мальоркой" им удастся впервые победить в статусе чемпиона? Думается, Хави уже надоели поражения.

А вот у "Вальядолида" ситуация драматичнее. После победы "Пусела" вышла на 17-е место с 38 очками, но зона вылета все еще рядом - в трех очках.

36-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Барселона" - 3:1

Голы: Кристенсен, 2 (автогол), Ларин, 22 (с пенальти), Плата, 74 - Левандовский, 84

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес (Давид Торрес, 16), Хави Санчес, Оласа (Мончу, 56) - Меса (Эскудеро, 56), Агуадо - Плата, Плано (Кике Перес, 71), Мачис (Лукас Роса, 71) - Ларин

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 46) - Роберто (Кессье, 46), Кристенсен, Алонсо, Бальде - Гави (Фати, 76), Эрик Гарсия, де Йонг - Рафинья (Ферран Торрес, 63), Левандовский, Торре (Дембеле, 64)

Предупреждения: Фреснеда, 27 - Рафинья, 63