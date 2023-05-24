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Официально: Альба покинет Барселону в конце сезона
Уходит эпоха
Фото: /twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" и Жорди Альба расторгнут контракт по окончанию сезона. Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Соглашение было рассчитано до лета 2024-го, но стороны приняли решение расстаться этим летом.
Жорди Альба, провел в "Барсе" более 10 лет. С клубом он завоевал 19 трофеев и провел 458 поединков.
В этом сезоне Альба сыграл за "Барсу" в 29-ти матчах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. С текущей кампании он начал уступать место в основе молодому Алехандро Бальде. Также уход Альбы существенно разгрузит зарплатную ведомость "сине-гранатовых", что позволит зарегистрировать, например, Лионеля Месси или другие новые подписания.
Moments we'll never forget ????#H18TÒRIC pic.twitter.com/jexOAAChG3— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2023
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