Анчелотти – четвертый тренер в истории Реала по количеству матчей в Ла Лиге

Карло Анчелотти в матче с "Райо Валькано" проводит свой 150-й матч в Ла лиге у руля "Реала" – это четвертый показатель среди всех менеджеров в истории мадридского клуба.

Впереди только три специалиста:

При этом у Анчелотти 105 побед, 21 ничья и 23 поражения. В среднем команда выигрывает с Карло каждые 0,7 матчей.

Напомним, что в этом сезоне "Реал" одержал первую с 2014-го победу в Кубке Испании. В финале "Мадрид" обыграл "Осасуну" (2:1).

