Тебас о расизме: Во многих случаях нам никто не помогал, ни Винисиус, ни Реал, ни кто-либо еще

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал расистские нападки на Винисиуса во воемя матча с "Валенсией" в прошлое воскресенье.

"Во многих случаях мы делали все в одиночку. Нам никто не помогал – ни Винисиус, ни мадридский "Реал", ни кто-либо еще. Абсолютно одни.

Мы продолжим кампанию против расизма. Мы хотим достаточно компетенций, чтобы действительно решить эту проблему. Нам очень трудно это сделать, если прокуратура закрывает дела, утверждая, что оскорбления являются результатом спортивного соперничества", - сказал Тебас.

Напомним, что Винисиус подвергся нападкам со стороны игроков "Валенсии" и её фанатов во время матча команды с "Реалом". До поединка болелтщики обзывали бразильца обезьяной, это продолжилось и во время игры. В добавочное время бразильца схватил за ш игрок "Валенсии", Винисиус ударил его по лицу и получил красную.

При этом никто из игроков "мышей", участвовавших в потасовке, наказания не понес.