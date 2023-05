Милан собирается купить полузащитника Челси. Стороны настроены оптимистично

"Милан" ведет переговоры о переходе полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. Стороны близки к подписанию долгосрочного контракта.

Все стороны настроены оптимистично и переход скорее всего сосмтоится.

Контракт Лофтуса-Чика с "Челси" рассчитан до лета 2024-го. На 27-летнего полузащитника возлагали большые надежды, но воспитанник академии "синих" пока не реализовал свой потенциал.

В этом сезоне Лофтус-Чик выходил на поле за "Челси" 33 раза и отличился 2-мя голевыми передачами. В среднем англичанин проводил на поле 58 минут. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход хавбека в 25 миллионов евро.

AC Milan are close agreeing terms with Ruben Loftus-Cheek over long term contract, after direct contact started and revealed two weeks ago. ????????⚫️ #ACMilan #CFC



Talks between Milan and Chelsea are ongoing to reach full agreement on fee. All parties are hopeful and optimistic. pic.twitter.com/e8qftslKhq