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Милан собирается купить полузащитника Челси. Стороны настроены оптимистично
"Синие" распродают активы
"Милан" ведет переговоры о переходе полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. Стороны близки к подписанию долгосрочного контракта.
Все стороны настроены оптимистично и переход скорее всего сосмтоится.
Контракт Лофтуса-Чика с "Челси" рассчитан до лета 2024-го. На 27-летнего полузащитника возлагали большые надежды, но воспитанник академии "синих" пока не реализовал свой потенциал.
В этом сезоне Лофтус-Чик выходил на поле за "Челси" 33 раза и отличился 2-мя голевыми передачами. В среднем англичанин проводил на поле 58 минут. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход хавбека в 25 миллионов евро.
AC Milan are close agreeing terms with Ruben Loftus-Cheek over long term contract, after direct contact started and revealed two weeks ago. ????????⚫️ #ACMilan #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2023
Talks between Milan and Chelsea are ongoing to reach full agreement on fee. All parties are hopeful and optimistic. pic.twitter.com/e8qftslKhq
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