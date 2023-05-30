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Милан собирается купить полузащитника Челси. Стороны настроены оптимистично

Испания
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"Синие" распродают активы

Милан собирается купить полузащитника Челси. Стороны настроены оптимистично

Новина українською

"Милан" ведет переговоры о переходе полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. Стороны близки к подписанию долгосрочного контракта.

Все стороны настроены оптимистично и переход скорее всего сосмтоится.

Контракт Лофтуса-Чика с "Челси" рассчитан до лета 2024-го. На 27-летнего полузащитника возлагали большые надежды, но воспитанник академии "синих" пока не реализовал свой потенциал.

В этом сезоне Лофтус-Чик выходил на поле за "Челси" 33 раза и отличился 2-мя голевыми передачами. В среднем англичанин проводил на поле 58 минут. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход хавбека в 25 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Рубен Лофтус-Чик Милан
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