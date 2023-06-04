Кругленькая сумма. Реал заплатит Азару за преждевременный разрыв контракта

Вчера мадридский "Реал" официально объявил об уходе своего вингера Эдена Азара. Бельгиец покинет клуб за год до завершения контракта.

Однако игрок получит компенсацию. Согласно соглашению, оно составляет 50% от зарплаты Азара. В "Реале" он зарабатывал 28 миллионов евро в год, поэтому футболист получит 14 миллионов евро, сообщает Madrid Zone.

1 июля бельгиец получит статус свободного агента. Он выступал за "сливочных" с 2019-го года – тогда вингер перешел из лондонского "Челси". Трансфер мадридцам обошелся в 115 миллионов евро.

За четыре года Эден провел всего 76 матчей, отличившись 19-ю голевыми действиями (7+12). В частности, в текущем сезоне бельгиец провел на поле 392 минуты (10 поединков).