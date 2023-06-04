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Кругленькая сумма. Реал заплатит Азару за преждевременный разрыв контракта

Испания
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Однако все равно клуб сэкономит на зарплате

Кругленькая сумма. Реал заплатит Азару за преждевременный разрыв контракта

Фото: twitter.com/realmadrid

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Вчера мадридский "Реал" официально объявил об уходе своего вингера Эдена Азара. Бельгиец покинет клуб за год до завершения контракта.

Однако игрок получит компенсацию. Согласно соглашению, оно составляет 50% от зарплаты Азара. В "Реале" он зарабатывал 28 миллионов евро в год, поэтому футболист получит 14 миллионов евро, сообщает Madrid Zone.

1 июля бельгиец получит статус свободного агента. Он выступал за "сливочных" с 2019-го года – тогда вингер перешел из лондонского "Челси". Трансфер мадридцам обошелся в 115 миллионов евро.

За четыре года Эден провел всего 76 матчей, отличившись 19-ю голевыми действиями (7+12). В частности, в текущем сезоне бельгиец провел на поле 392 минуты (10 поединков).

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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