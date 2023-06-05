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Отец Лионеля Месси прибыл на встречу с президентом Барселоны – ВИДЕО

Испания
(1 голосов)

Эксклюзивный фрагмент от журналиста

Отец Лионеля Месси прибыл на встречу с президентом Барселоны – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Тони Хуанмарти опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором можно заметить, как отец Лионеля Месси Хорхе прибывает в дом президента "Барселоны" непосредственно на встречу с Жоаном Лапортой.

Отмечается, что стороны обсудят возможное возвращение аргентинца в Каталонию после того, как Ла Лига уже одобрила потенциальный переход. Информацию подтвердил Фабрицио Романо.

Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" перед стартом сезона-2021/22. За две полных кампании в Париже Лионель провел 75 матчей во всех турнирах за французский гранд, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Хорхе Месси
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
05.06.2023 в 15:00
Уже теплее, уже горячее... и...
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