Отец Лионеля Месси прибыл на встречу с президентом Барселоны – ВИДЕО

Журналист Тони Хуанмарти опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором можно заметить, как отец Лионеля Месси Хорхе прибывает в дом президента "Барселоны" непосредственно на встречу с Жоаном Лапортой.

Отмечается, что стороны обсудят возможное возвращение аргентинца в Каталонию после того, как Ла Лига уже одобрила потенциальный переход. Информацию подтвердил Фабрицио Романо.

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Ahora mismo, reunión en casa de JOAN LAPORTA entre el presidente del Barça y JORGE MESSI para tratar el posible regreso del jugador argentino. pic.twitter.com/dYVu16QTz8 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 5, 2023

Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" перед стартом сезона-2021/22. За две полных кампании в Париже Лионель провел 75 матчей во всех турнирах за французский гранд, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи.