  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хавертц интересен Реалу, однако мадридцы не готовы платить 60 млн евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавертц интересен Реалу, однако мадридцы не готовы платить 60 млн евро

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Но, как заявил Романо, лондонцы могут изменить цену.

Хавертц интересен Реалу, однако мадридцы не готовы платить 60 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил новые детали потенциального трансфера полузащитника лондонского "Челси" Кая Хавертца в мадридский "Реал".

По информации итальянского журналиста, "сливочные" все еще заинтересованы в подписании немецкого хавбека. Однако при этом руководство "Реала" не будет платить 60 млн евро + бонусы, которые требуют боссы "синих".

В то же время Романо заявил: "Сейчас только начало июня, и "Челси" может позвонить через 3 недели и сказать, хорошо, цена другая".

По теме
yellow-arrow
Кроос - лидер сезона ЛЧ по количеству передач в финальную треть поля
yellow-arrow
Альфонсо Дэвис: Президент Барсы Бартомеу не захотел меня подписывать меня, ибо я из Канады
yellow-arrow
Официально: Жирона попрощалась с 7 игроками. Среди них – лучший бомбардир Кастельянос
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Madrid Xtra

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 21:12
его уровень - ингулец
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.06.2023 в 21:36
Ты проснулся? )))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде