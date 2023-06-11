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Хавертц интересен Реалу, однако мадридцы не готовы платить 60 млн евро
Но, как заявил Романо, лондонцы могут изменить цену.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил новые детали потенциального трансфера полузащитника лондонского "Челси" Кая Хавертца в мадридский "Реал".
По информации итальянского журналиста, "сливочные" все еще заинтересованы в подписании немецкого хавбека. Однако при этом руководство "Реала" не будет платить 60 млн евро + бонусы, которые требуют боссы "синих".
В то же время Романо заявил: "Сейчас только начало июня, и "Челси" может позвонить через 3 недели и сказать, хорошо, цена другая".
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