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Позиция ПСЖ по Мбаппе остается неизменной: продление контракта или уход

Испания
(2 голосов)

Текущая сделка рассчитана до лета 2024-го

Позиция ПСЖ по Мбаппе остается неизменной: продление контракта или уход

Фото: https://twitter.com/equipedefrance

Новина українською

"ПСЖ" продаст Килиана Мбаппе этим летом, если он не продлит контракт. Позиция клуба не меняется, после твита французского нападающего.

Напомним, что накануне появились слухи о нежелании Мбаппе продлевать контракт с "ПСЖ", который истекает летом 2024-го. Сам Килиан опубликовал твит, в котором объяснил, что никогда не собирался продлевать контракт с клубом и говорил об этом с руководством ещё в июле 2022-го. Его позиция не изменилась.

На фоне этого Фабрицио Романо уточняет, что позиция клуба также неизменна: Мбаппе либо продлевает контракт, либо уходит этим летом. "ПСЖ" не собирается отпускать Килиана бесплатно летом 2024-го.

Килиана хотел подписать "Реал". Перес уже контактировал с игроком после ухода Карима Бензема.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (2)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
13.06.2023 в 17:19
Суркєзов на нього немає, щоб в запасі згноїти!
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Барселиниуc (землянин)
13.06.2023 в 16:56
В принципе Среалу можно продать часть своих активов, название стадиона, не купить Кейна и уже этим летом купить Мбапе. Рычаги они ведь и в Мадриде рычаги.
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