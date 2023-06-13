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Позиция ПСЖ по Мбаппе остается неизменной: продление контракта или уход
Текущая сделка рассчитана до лета 2024-го
Фото: https://twitter.com/equipedefrance
"ПСЖ" продаст Килиана Мбаппе этим летом, если он не продлит контракт. Позиция клуба не меняется, после твита французского нападающего.
Напомним, что накануне появились слухи о нежелании Мбаппе продлевать контракт с "ПСЖ", который истекает летом 2024-го. Сам Килиан опубликовал твит, в котором объяснил, что никогда не собирался продлевать контракт с клубом и говорил об этом с руководством ещё в июле 2022-го. Его позиция не изменилась.
На фоне этого Фабрицио Романо уточняет, что позиция клуба также неизменна: Мбаппе либо продлевает контракт, либо уходит этим летом. "ПСЖ" не собирается отпускать Килиана бесплатно летом 2024-го.
Килиана хотел подписать "Реал". Перес уже контактировал с игроком после ухода Карима Бензема.
Kylian Mbappé replies to article about him wanting to join Real Madrid this summer ⚠️⚪️ #Mbappé— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023
“Lies. I’ve already said that I'm going to continue next season at PSG where I'm very happy”, Mbappé says.
…but PSG position is clear: extend the contract or leave this summer. https://t.co/uG0brNZWlD
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