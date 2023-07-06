Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико объявил о подписании Аспиликуэты
Продолжительность контракта – сезон
Фото: atleticodemadrid.com
"Атлетико" объявил о подписании контракта с Сесаром Аспиликуэтой. Клуб подписал контракт с 33-летним испанцес на 1 сезон.
Ранее игрок попрощался с "Челси", а клуб выпустил заявление об уходе капитана. В минувшем сезоне Аспи провел за "синих" 32 матча. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 5 миллионов евро.
Игрок принял решение перейти именно в "Атлетико", так как его семья хотела вернуться в Испанию.
???? ¡@CesarAzpi es nuevo jugador rojiblanco! ????⚪— Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2023
???? El internacional español ha firmado por una temporada con nuestra entidad!
➡ https://t.co/gRmMAEk5xV
???? ¡#BienvenidoAzpilicueta! ???? pic.twitter.com/JSYvQCEf3j
Популярное сейчас
- Днепр-1 только разгромно побеждает, Полесье играет с румынами. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Официально. Беседин нашел новый клуб после ухода из Динамо
- Тренер Испании U-21: Нашего защитника никто не подстраховывал, а Мудрик - решающий игрок
- Официально: Ла Лига сменила логотип и титульного спонсора – теперь это EA Sports
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус