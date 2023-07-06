Атлетико объявил о подписании Аспиликуэты

"Атлетико" объявил о подписании контракта с Сесаром Аспиликуэтой. Клуб подписал контракт с 33-летним испанцес на 1 сезон.

Ранее игрок попрощался с "Челси", а клуб выпустил заявление об уходе капитана. В минувшем сезоне Аспи провел за "синих" 32 матча. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 5 миллионов евро.

Игрок принял решение перейти именно в "Атлетико", так как его семья хотела вернуться в Испанию.