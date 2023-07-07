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Гюлера представили в качестве игрока Реала: полузащитник получил игровой номер

Испания
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На спине красуется "24"

Гюлера представили в качестве игрока Реала: полузащитник получил игровой номер

Фото: twitter.com/realmadridfra

Новина українською

"Реал" представил Арду Гюлера в качестве игрока первой команды. Полузащитник получил 24-й номер.

Стороны заключили контракт на 6 лет.

"Мадрид" заплатил за полузащитника 20 миллионов евро, "Фенербахче" также получит 20% со следующей перепродажи футболиста.

В прошлом сезоне Гюлер провел за "Фенербахче" 35 поединков, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в 15 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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