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Гюлера представили в качестве игрока Реала: полузащитник получил игровой номер
На спине красуется "24"
Фото: twitter.com/realmadridfra
"Реал" представил Арду Гюлера в качестве игрока первой команды. Полузащитник получил 24-й номер.
???? @10ardaguler ????#WelcomeArda pic.twitter.com/ugm46nQMWY— Real Madrid C.F. ???????? (@realmadridfra) July 7, 2023
Стороны заключили контракт на 6 лет.
"Мадрид" заплатил за полузащитника 20 миллионов евро, "Фенербахче" также получит 20% со следующей перепродажи футболиста.
В прошлом сезоне Гюлер провел за "Фенербахче" 35 поединков, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в 15 миллионов евро.
????????️????#WelcomeArda pic.twitter.com/TgQZn4LLuo— Real Madrid C.F. ???????? (@realmadridfra) July 7, 2023
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