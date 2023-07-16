Гюндоган: Играть за Барселону – это моя мечта. Очень счастлив и горд, что сейчас являюсь частью этого клуба

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган пообщался с пресс-службой клуба перед началом турне по США.

"Играть за "Барселону" - это моя мечта. Когда я был ребенком, то видел "Барсу" Райкарда и Пепа. Я каждый сезон внимательно за ними следил, поэтому очень счастлив и горд от того, что сейчас является частью этого клуба.

Сейчас у нас много молодых игроков, и я думаю, что мой опыт поможет им выйти на новый уровень. У команды большой потенциал, надеюсь, мы сможем его реализовать уже в этом сезоне. Именно для этого я сюда и перешел, и я приложу все усилия, чтобы доставить нашим фанам удовольствие.

Я могу адаптироваться к разным ролям, быть игроком как более атакующего, так и более оборонительного плана. Я футболист, любящий владеть мячом, что очень важно для стиля "Барселоны". Индивидуальные качества могут помочь нам, но главное – это командная работа.

То, что тренер Хави – очень важно для меня. Это отличная возможность продолжать расти и совершенствоваться как игрок. Я разговаривал с ним несколько раз, прежде чем подписать контракт.

Думаю, что он, когда сам был еще игроком, видел футбол так же, как и я сейчас. Думаю, наш образ мышления и наши характеры схожи, у меня с ним есть много общего", – сказал Гюндоган.