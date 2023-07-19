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Иско подтвердил, что им интересовалась Барселона: Мне звонил Бартомеу, но я бы не покинул Мадрид за все золото мира
Слухи были правдивы
Фото: The Sun
Иско рассказал о времени, когда его карьера пошла по наклонной, а также об интересе со стороны "Барселоны". Сейчас 31-летний полузащитник уже полгода без клуба.
– Было время, когда ты был одним из лучших игроков в мире и считался мировой звездой, потенциальным обладателем Золотого мяча...
– У меня действительно были хорошие моменты. Год проведения чемпионата мира в России и предыдущий сезон были великолепными. Но после чемпионата мира все пошло наперекосяк.
– Ты перестал получать удовольствие на поле?
– По мне заметно, когда я получаю удовольствие, а когда нет. Когда Хулен (Лопетеги) ушел, появился Солари, и у меня не было возможностей. "Черт возьми, – подумал я, – я провел несколько замечательных лет, а теперь я в такой ситуации. Что еще я должен сделать, чтобы меня считали важным игроком для клуба?".
Да, со мной продлили контракт в год проведения чемпионата мира, потому что до истечения оставался год, и я это заслужил. И потому что у меня было много предложений. Был страх, что я перейду в конкурирующую команду.
– Ты говоришь о "Барсе"?
– Да. Я говорю о "Барсе". Бартомеу звонил мне, и учитывая тот факт, сколько Бартомеу платил в то время... Но мне было очень хорошо в "Мадриде", с моими партнерами по команде, с невероятной атмосферой в раздевалке... Это была команда моей мечты, в которой я выиграл то, о чем мечтал...
Я бы не покинул "Мадрид" даже за все золото мира. Город тоже замечательный. Поскольку мне понравилось в Мадриде, я знал, что нигде больше мне не будет так нравится, – сказал Иско.
Иско ушел из "Севильи" в декабре 2022-го из-за конфликта со спортивным директором клуба Мончи, Считалось, что Лопетеги может пригласить испанца в "Вулвз", но переход так и не состоялся.
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