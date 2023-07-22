Давид Силва серьезно размышляет над завершением карьеры игрока

Атакующий полузащитник "Реал Сосьедада" Давид Силва размышляет о завершении своей игровой карьеры. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Это произошло из-за травмы крестообразных связок, которую испанский хавбек получил на предсезонной тренировке. По информации итальянского журналиста, 37-летний Давид примет окончательное решение в ближайшее время.

Силва выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2020-го года. Тогда игрок перешел в испанский клуб из "Манчестер Сити". В составе "Сосьедада" полузащитник отыграл 93 поединка, в которых записал на свой счет 7 голов и 18 ассистов.