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Давид Силва серьезно размышляет над завершением карьеры игрока
У испанца травма "крестов"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press
Атакующий полузащитник "Реал Сосьедада" Давид Силва размышляет о завершении своей игровой карьеры. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Это произошло из-за травмы крестообразных связок, которую испанский хавбек получил на предсезонной тренировке. По информации итальянского журналиста, 37-летний Давид примет окончательное решение в ближайшее время.
Силва выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2020-го года. Тогда игрок перешел в испанский клуб из "Манчестер Сити". В составе "Сосьедада" полузащитник отыграл 93 поединка, в которых записал на свой счет 7 голов и 18 ассистов.
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