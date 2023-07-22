  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Давид Силва серьезно размышляет над завершением карьеры игрока
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Давид Силва серьезно размышляет над завершением карьеры игрока

Испания
Обновлено
(1 голосов)

У испанца травма "крестов"

Давид Силва серьезно размышляет над завершением карьеры игрока

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press

Новина українською

Атакующий полузащитник "Реал Сосьедада" Давид Силва размышляет о завершении своей игровой карьеры. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Это произошло из-за травмы крестообразных связок, которую испанский хавбек получил на предсезонной тренировке. По информации итальянского журналиста, 37-летний Давид примет окончательное решение в ближайшее время.

Силва выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2020-го года. Тогда игрок перешел в испанский клуб из "Манчестер Сити". В составе "Сосьедада" полузащитник отыграл 93 поединка, в которых записал на свой счет 7 голов и 18 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Барселона отменила завтрашний поединок против Ювентуса
yellow-arrow
Полузащитник Барселоны Франк Кессье может перейти в Ювентус
yellow-arrow
Барселона выбрала капитанов после ухода Альбы и Бускетса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Сильва Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде