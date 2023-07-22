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Барселона выбрала капитанов после ухода Альбы и Бускетса
Серхи Роберто — новый лидер команды
Фото: twitter.com
"Барселона" официально выбрала новых капитанов на следующий сезон после ухода Жорди Альбы и Серхио Бускетса в "Интер Майами".
Новым лидером команды стал Серхи Роберто. Вице-капитан — Марк-Андре тер Штеген. Также к квартету присоединились Рональд Араухо и Френки де Йонг. Капитанов выбирали футболисты путем голосования. Последние два игрока из списка впервые наденут на себя повязку.
За последние годы капитанами "сине-гранатовых" были Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба, которые уже покинули клуб.
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