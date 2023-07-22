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Барселона выбрала капитанов после ухода Альбы и Бускетса

Испания
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(1 голосов)

Серхи Роберто — новый лидер команды

Барселона выбрала капитанов после ухода Альбы и Бускетса

Фото: twitter.com

Новина українською

"Барселона" официально выбрала новых капитанов на следующий сезон после ухода Жорди Альбы и Серхио Бускетса в "Интер Майами".

Новым лидером команды стал Серхи Роберто. Вице-капитан — Марк-Андре тер Штеген. Также к квартету присоединились Рональд Араухо и Френки де Йонг. Капитанов выбирали футболисты путем голосования. Последние два игрока из списка впервые наденут на себя повязку.

За последние годы капитанами "сине-гранатовых" были Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба, которые уже покинули клуб.

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В статье: Марк-Андре тер Штеген Серхи Роберто Френки де Йонг Рональд Араухо
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Источник:
twitter.com

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Комментарии (2)
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Доктор Хаймарс
22.07.2023 в 19:43
Означает ли это, шо этот шлемазл Роберто теперь будет играть в основе, ведь капитан команды должен находиться на поле, а не на скамейке запасных?
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0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.07.2023 в 18:25
Команда предусмотрела все. Среди ненужных игроков и на скамейке запасных тоже должен быть капитан и Роберто лучший для этой позиции
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