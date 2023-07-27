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Давид Сильва завершил карьеру после разрыва крестов в 37 лет

Испания
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Ужасная травма в 37

Давид Сильва завершил карьеру после разрыва крестов в 37 лет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press

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Давид Сильва зачвил о завершении карьеры, после того как на прошлой неделе стало известно о разрыве передней крестообразной связки у испанца. 37-летний полузащитник решил не восстанавливаться после травмы.

Процесс восстановления после разрыва крестов долгий и трудоемкий и может занять до года.

Силва выступал за "Реал Сосьедад" два последних года.

Возле стадиона "Манчестер Сити", Этихада, ему установили статую. Он провел 436 матчей за английский клуб и стал символом "новой эры" в истории "горожан", наравне с Серхио Агуэро.

В прошлом сезоне Сильва сыграл 34 матча? забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Давид Сильва Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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Источник:
theathletic.com

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