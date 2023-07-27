Давид Сильва завершил карьеру после разрыва крестов в 37 лет

Давид Сильва зачвил о завершении карьеры, после того как на прошлой неделе стало известно о разрыве передней крестообразной связки у испанца. 37-летний полузащитник решил не восстанавливаться после травмы.

Процесс восстановления после разрыва крестов долгий и трудоемкий и может занять до года.

Силва выступал за "Реал Сосьедад" два последних года.

Возле стадиона "Манчестер Сити", Этихада, ему установили статую. Он провел 436 матчей за английский клуб и стал символом "новой эры" в истории "горожан", наравне с Серхио Агуэро.

В прошлом сезоне Сильва сыграл 34 матча? забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.