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Давид Сильва завершил карьеру после разрыва крестов в 37 лет
Ужасная травма в 37
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press
Давид Сильва зачвил о завершении карьеры, после того как на прошлой неделе стало известно о разрыве передней крестообразной связки у испанца. 37-летний полузащитник решил не восстанавливаться после травмы.
Процесс восстановления после разрыва крестов долгий и трудоемкий и может занять до года.
Силва выступал за "Реал Сосьедад" два последних года.
Возле стадиона "Манчестер Сити", Этихада, ему установили статую. Он провел 436 матчей за английский клуб и стал символом "новой эры" в истории "горожан", наравне с Серхио Агуэро.
В прошлом сезоне Сильва сыграл 34 матча? забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
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