Барселона разгромила Реал в товарищеском матче в США

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Арлингтоне, США состоялось товарищеское Эль Класико. И Анчелотти, и Хави не могли не потешить такую численную публику – на игре собралось более 82 тысяч зрителей, поэтому выставили абсолютно боевые составы. Понятно, что Лунину места в старте не нашлось – ворота защищал Куртуа. У каталонцев с первых минут играли пришедшие летом Гюндоган и Ромеу.

И это было действительно крутое зрелище – с множеством опасных моментов. Мяч регулярно попадал в каркас, чудеса вратарского искусства демонстрировал Тер Штеген, да и Куртуа несколько раз вступал в игру. Но в целом "Реал" выглядел в атаке гораздо активнее. Ему приходилось идти вперед, ведь уже на 15-й минуте Дембеле после тонкой комбинации с Педри открыл счет.

Как уже отмечалось, сливочные неоднократно могли сравнять, однако это был не их вечер. На 85-й минуте воспитанник Ла Масии Фермин Марин забил в девятку из-за пределов штрафной, а на 90+1-й после классного паса того же Марина Торрес оформил разгром.

Для "Барсы" это была третья товарищеская встреча. Ранее каталонцы обыграли японский Висел Кобе 2:0 и проиграли "Арсеналу" 3:5. "Реал" перед этим обыграл МЮ 2:0 и "Милан" 3:2. Уже второго августа "Барса" сыграет с "Миланом", а "Реал" третьего августа с "Ювентусом".

Товарищеский матч

29 июля. Арлингтон, США

"Реал" - "Барселона" 0:3

Голы: Дембеле 15, Марин 85, Торрес 90+1.

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди (Гарсия 46) – Вальверде (Кроос 58), Чуамени, Беллингем (Хосела 73), Каваминга (Модрич 58) – Родриго (Диас 83), Винисиус

"Барселона": Тер Штеген – Бальде (Дест 76), Кристенсен (Э.Гарсия 29), Кюнде, Араухо (Абде 76) – Гюндоган (С.Роберто 42), Де Йонг (М.Алонсо 76), Ромеу (Торрес 76) ) – Педри (Марин 66) – Левандовский (Фати 76), Дембеле (Рафинья 66)