Дембеле может покинуть Барселону. ПСЖ готов выкупить игрока

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть клуб. Как сообщает Фабрицио Романо, "ПСЖ" готов выплатить клаусулу в 50 миллионов евро за игрока.

Теперь 26-летний игрок должен решить где он продолжит карьеру. Каталонский клуб готов предложить новый контракт. На решение игрока может повлиять коуч "сине-гранатовых" Хави, ведь благодаря его приходу француз остался в "Барселоне".

В прошлом сезоне он принял участие в 35 матчах за "блаугранас", где забил 8 голов и отдал 9 ассистов.