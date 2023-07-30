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Дембеле может покинуть Барселону. ПСЖ готов выкупить игрока
Решение за Усманом
Фото: ФК Барселона
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть клуб. Как сообщает Фабрицио Романо, "ПСЖ" готов выплатить клаусулу в 50 миллионов евро за игрока.
Теперь 26-летний игрок должен решить где он продолжит карьеру. Каталонский клуб готов предложить новый контракт. На решение игрока может повлиять коуч "сине-гранатовых" Хави, ведь благодаря его приходу француз остался в "Барселоне".
В прошлом сезоне он принял участие в 35 матчах за "блаугранас", где забил 8 голов и отдал 9 ассистов.
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