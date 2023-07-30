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Дембеле может покинуть Барселону. ПСЖ готов выкупить игрока

Испания
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Решение за Усманом

Дембеле может покинуть Барселону. ПСЖ готов выкупить игрока

Фото: ФК Барселона

Новина українською

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть клуб. Как сообщает Фабрицио Романо, "ПСЖ" готов выплатить клаусулу в 50 миллионов евро за игрока.

Теперь 26-летний игрок должен решить где он продолжит карьеру. Каталонский клуб готов предложить новый контракт. На решение игрока может повлиять коуч "сине-гранатовых" Хави, ведь благодаря его приходу француз остался в "Барселоне".

В прошлом сезоне он принял участие в 35 матчах за "блаугранас", где забил 8 голов и отдал 9 ассистов.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле
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