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Хави разочарован, что Дембеле решил уйти в ПСЖ. Он приводил игроку в пример Неймара

Испания
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(1 голосов)

Убедить не удалось

Хави разочарован, что Дембеле решил уйти в ПСЖ. Он приводил игроку в пример Неймара

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави разочарован решением Усмана Дембеле покинуть клуб. Он приводил французу в пример Неймара, чтобы убедить не уходить в "ПСЖ".

Напомним, что Неймар хотел вернуться в "Барселону" после трансфера в "ПСЖ", но сделка не представляется возможной из-за финансовых ограничений, наложенных на "сине-гранатовых".

Хави не хотел чтобы Дембеле уходил, так как считает вингера одним из ключевых игроков команды. Испанец неоднократно заявлял об этом в интервью, после прихода в клуб. Главному тренеру не удалось убедить Дембеле и сейчас он на полпути в "ПСЖ".

Стоит отметить, что "ПСЖ" договорился о трансфере с игроком. Он подпишет контракт на 5 лет. Парижский клуб активировал опцию выкупа и заплатит за француза 50 миллионов евро, половину из которых получит сам Усман.

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В статье: Неймар Барселона Хави Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле
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Источник:
sport.es

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Комментарии (6)
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Доктор Хаймарс
01.08.2023 в 19:58
Хави гадёныш боялся, шо Месси ему кашу испортит. Но получил удар в спину ножом от своего же любимца. И поделом маленькому подлому хави, который ранее попросил Лапортуса, шоб тот не брал Месси в Барсу ни под каким предлогом.
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0
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Доктор Хаймарс
01.08.2023 в 19:52
Всё теперь у Барсы будет хорошо. У нас же есть суперзвезда Рафинья. Или Рафинья тоже уходит? Ну тогда Фати это наше ФСЁ.
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0
0
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Доктор Хаймарс
01.08.2023 в 19:44
Где-то в Майами смеётся один маленький бородатый человек.
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0
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Доктор Хаймарс
01.08.2023 в 19:43
25 лимонов а Дембеле, ох уеть не встать
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0
0
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Доктор Хаймарс
01.08.2023 в 19:42
Лапортус лошара блъ..
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0
0
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Доктор Хаймарс
01.08.2023 в 19:41
Хави лошара блъ..
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0
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