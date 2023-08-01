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Хави разочарован, что Дембеле решил уйти в ПСЖ. Он приводил игроку в пример Неймара
Убедить не удалось
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави разочарован решением Усмана Дембеле покинуть клуб. Он приводил французу в пример Неймара, чтобы убедить не уходить в "ПСЖ".
Напомним, что Неймар хотел вернуться в "Барселону" после трансфера в "ПСЖ", но сделка не представляется возможной из-за финансовых ограничений, наложенных на "сине-гранатовых".
Хави не хотел чтобы Дембеле уходил, так как считает вингера одним из ключевых игроков команды. Испанец неоднократно заявлял об этом в интервью, после прихода в клуб. Главному тренеру не удалось убедить Дембеле и сейчас он на полпути в "ПСЖ".
Стоит отметить, что "ПСЖ" договорился о трансфере с игроком. Он подпишет контракт на 5 лет. Парижский клуб активировал опцию выкупа и заплатит за француза 50 миллионов евро, половину из которых получит сам Усман.
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