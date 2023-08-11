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Дебютный гол Примеры-2023/24 был забит после спорного пенальти

Испания
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Судья встал на сторону "Райо Вальекано"

Дебютный гол Примеры-2023/24 был забит после спорного пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto

Новина українською

Сегодня, 11 августа, официально начался новый сезон испанской Примеры.

Первый гол чемпионата-2023/24 забил с пенальти хавбек "Райо Вальекано" Иси Паласон, и у пострадавшей "Альмерии" есть причины негодовать.

Дело в 11-метровом: его назначили за фол Эдгара Гонсалеса на Рэнди Нтека, но ему предшествовала опасная игра высоко поднятой ногой от самого француза. Судья Альберола Рохас, однако, ее проигнорировал.

Касательно Паласона, то он исполнил удар мастерски - вратарь улетел в противоположный угол.

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В статье: Райо Вальекано (Мадрид) Альмерия
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