Дебютный гол Примеры-2023/24 был забит после спорного пенальти

Сегодня, 11 августа, официально начался новый сезон испанской Примеры.

Первый гол чемпионата-2023/24 забил с пенальти хавбек "Райо Вальекано" Иси Паласон, и у пострадавшей "Альмерии" есть причины негодовать.

Дело в 11-метровом: его назначили за фол Эдгара Гонсалеса на Рэнди Нтека, но ему предшествовала опасная игра высоко поднятой ногой от самого француза. Судья Альберола Рохас, однако, ее проигнорировал.

✅ Penalti de Edgar sobre Nteka. Alberola no dudó y la pitó en directo.



• Puntea bien el ⚽️ el ???????? y el central, que no mide bien, le golpea la rodilla.



• Penalti claro. #Almeria #Rayo @LaLiga pic.twitter.com/lNTFL7pX22 — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) August 11, 2023

Касательно Паласона, то он исполнил удар мастерски - вратарь улетел в противоположный угол.