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Дебютный гол Примеры-2023/24 был забит после спорного пенальти
Судья встал на сторону "Райо Вальекано"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto
Сегодня, 11 августа, официально начался новый сезон испанской Примеры.
Первый гол чемпионата-2023/24 забил с пенальти хавбек "Райо Вальекано" Иси Паласон, и у пострадавшей "Альмерии" есть причины негодовать.
Дело в 11-метровом: его назначили за фол Эдгара Гонсалеса на Рэнди Нтека, но ему предшествовала опасная игра высоко поднятой ногой от самого француза. Судья Альберола Рохас, однако, ее проигнорировал.
✅ Penalti de Edgar sobre Nteka. Alberola no dudó y la pitó en directo.— Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) August 11, 2023
• Puntea bien el ⚽️ el ???????? y el central, que no mide bien, le golpea la rodilla.
• Penalti claro. #Almeria #Rayo @LaLiga pic.twitter.com/lNTFL7pX22
Касательно Паласона, то он исполнил удар мастерски - вратарь улетел в противоположный угол.
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