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Кепа близок к переходу в Реал

Испания
(1 голосов)

Трансфер может произойти в ближайшее время

Кепа близок к переходу в Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" начал переговоры с окружением голкипера Челси Кепи Аррисабалаги. "Бланкос" работают над формулой перехода, удовлетворяющей "синих".

Сообщается, что ведутся дискуссии также с самим игроком. Кепа готов перебраться в Мадрид, в том числе на правах аренды.

Бланкос ищут варианты замены бельгийца Тибо Куртуа, выбывшего на длительный срок из-за травмы крестообразной связки. Ранее сообщалось, что мадридцы ведут переговоры с "Севильей" по поводу Яссина Буну.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что в ближайшее время бельгийца в воротах заменит Андрей Лунин. Наставник призвал поддержать украинца и отметил, что полностью ему доверяет.

Напомним, "Реал" хотел купить Кепу еще в 2018 году, когда он был голкипером "Атлетика", но тогда тот трансфер заблокировал Зинедин Зидан.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
12.08.2023 в 15:05
Ну да, синие вот так вот взяли и отдали своего основного вратаря в начале сезона, ага. Да и этот Кепа ничем не лучше Лунина, разве шо практики побольше. Берите Наваса и мозги не е...
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BBCock (Charlotte)
12.08.2023 в 15:15
знп
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