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Кепа близок к переходу в Реал
Трансфер может произойти в ближайшее время
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" начал переговоры с окружением голкипера Челси Кепи Аррисабалаги. "Бланкос" работают над формулой перехода, удовлетворяющей "синих".
Сообщается, что ведутся дискуссии также с самим игроком. Кепа готов перебраться в Мадрид, в том числе на правах аренды.
Бланкос ищут варианты замены бельгийца Тибо Куртуа, выбывшего на длительный срок из-за травмы крестообразной связки. Ранее сообщалось, что мадридцы ведут переговоры с "Севильей" по поводу Яссина Буну.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что в ближайшее время бельгийца в воротах заменит Андрей Лунин. Наставник призвал поддержать украинца и отметил, что полностью ему доверяет.
Напомним, "Реал" хотел купить Кепу еще в 2018 году, когда он был голкипером "Атлетика", но тогда тот трансфер заблокировал Зинедин Зидан.
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