Кепа близок к переходу в Реал

Мадридский "Реал" начал переговоры с окружением голкипера Челси Кепи Аррисабалаги. "Бланкос" работают над формулой перехода, удовлетворяющей "синих".

Сообщается, что ведутся дискуссии также с самим игроком. Кепа готов перебраться в Мадрид, в том числе на правах аренды.

Бланкос ищут варианты замены бельгийца Тибо Куртуа, выбывшего на длительный срок из-за травмы крестообразной связки. Ранее сообщалось, что мадридцы ведут переговоры с "Севильей" по поводу Яссина Буну.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что в ближайшее время бельгийца в воротах заменит Андрей Лунин. Наставник призвал поддержать украинца и отметил, что полностью ему доверяет.

Напомним, "Реал" хотел купить Кепу еще в 2018 году, когда он был голкипером "Атлетика", но тогда тот трансфер заблокировал Зинедин Зидан.