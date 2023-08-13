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Барселона может подписать Жоау Фелиша
Так произойдет в случае срыва трансфера Неймара
Romano Twitter
"Барселона" может подписать Жоау Фелиша в случае срыва соглашения по переходу Неймара.
Как известно, каталонский клуб хотел подписать Неймара с "ПСЖ" этим летом, но сейчас бразилец близок к переходу в "Аль-Хиляль" – переговоры находятся на продвинутой стадии.
Саудовский клуб уже направил стороне Неймара документы на проверку, сейчас сделка зависит от игрока. В ближайшие недели "Барселона" может попытаться возобновить переговоры по Фелишу. Это произойдет, если Неймар не присоединится к "Барселоне".
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