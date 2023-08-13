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Барселона может подписать Жоау Фелиша

Испания
(1 голосов)

Так произойдет в случае срыва трансфера Неймара

Барселона может подписать Жоау Фелиша

Romano Twitter

Новина українською

"Барселона" может подписать Жоау Фелиша в случае срыва соглашения по переходу Неймара.

Как известно, каталонский клуб хотел подписать Неймара с "ПСЖ" этим летом, но сейчас бразилец близок к переходу в "Аль-Хиляль" – переговоры находятся на продвинутой стадии.

Саудовский клуб уже направил стороне Неймара документы на проверку, сейчас сделка зависит от игрока. В ближайшие недели "Барселона" может попытаться возобновить переговоры по Фелишу. Это произойдет, если Неймар не присоединится к "Барселоне".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Челси (Лондон) Жоау Фелиш
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
13.08.2023 в 17:29
Що значить яскрава зірка... НЕЙМАР! То Хаві не хоче Junior, то "Просто у нас денег нет" на нього І раптом БАЦ "зрив угоди" по Неймару Ну так, РЕАЛьно на качках про більшість інших футболістів такого бабла не заробиш.
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