"Барселона" может подписать Жоау Фелиша в случае срыва соглашения по переходу Неймара.

Как известно, каталонский клуб хотел подписать Неймара с "ПСЖ" этим летом, но сейчас бразилец близок к переходу в "Аль-Хиляль" – переговоры находятся на продвинутой стадии.

Саудовский клуб уже направил стороне Неймара документы на проверку, сейчас сделка зависит от игрока. В ближайшие недели "Барселона" может попытаться возобновить переговоры по Фелишу. Это произойдет, если Неймар не присоединится к "Барселоне".