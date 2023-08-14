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Рафинья удалился в первом туре Примеры с Хетафе за удар локтем в висок

Испания
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Это первое удаление бразильца в карьере

Рафинья удалился в первом туре Примеры с Хетафе за удар локтем в висок

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" играет с "Хетафе" в первом туре Ла Лиги. На 42-ой минуте поединка Рафинья ударил локтем в висок Гастону Альваресу, арбитр показал бразильцу прямую красную.

При этом, Рафинья до этого уже получил желтую: на 38-ой минуте встречи бразилец столкнулся с Карлесом Аленьей и был наказан. Тем не менее, в последующем инциденте арбитр Сесар Сото Градо показал бразильцу прямую красную.

Удаление стало первым в карьере бразильца за 312 матчей в большом футболе.

В прошлом сезоне Рафинья провел за "Барселону" 50 матчей, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

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В статье: Рафинья Барселона "Хетафе"
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