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Рафинья удалился в первом туре Примеры с Хетафе за удар локтем в висок
Это первое удаление бразильца в карьере
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" играет с "Хетафе" в первом туре Ла Лиги. На 42-ой минуте поединка Рафинья ударил локтем в висок Гастону Альваресу, арбитр показал бразильцу прямую красную.
При этом, Рафинья до этого уже получил желтую: на 38-ой минуте встречи бразилец столкнулся с Карлесом Аленьей и был наказан. Тем не менее, в последующем инциденте арбитр Сесар Сото Градо показал бразильцу прямую красную.
Удаление стало первым в карьере бразильца за 312 матчей в большом футболе.
В прошлом сезоне Рафинья провел за "Барселону" 50 матчей, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.
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