Рафинья удалился в первом туре Примеры с Хетафе за удар локтем в висок

"Барселона" играет с "Хетафе" в первом туре Ла Лиги. На 42-ой минуте поединка Рафинья ударил локтем в висок Гастону Альваресу, арбитр показал бразильцу прямую красную.

При этом, Рафинья до этого уже получил желтую: на 38-ой минуте встречи бразилец столкнулся с Карлесом Аленьей и был наказан. Тем не менее, в последующем инциденте арбитр Сесар Сото Градо показал бразильцу прямую красную.

Удаление стало первым в карьере бразильца за 312 матчей в большом футболе.

В прошлом сезоне Рафинья провел за "Барселону" 50 матчей, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.