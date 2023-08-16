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Голкипер, которым интересовались Реал и Бавария, продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Испания
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Звезда Севильи на пути в Аль-Хилаль

Голкипер, которым интересовались Реал и Бавария, продолжит карьеру в Саудовской Аравии

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" и "Аль-Хилаль" согласовали трансфер Яссина Буну за 19 миллионов евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Представители 32-летнего вратаря сборной Марокко ведут переговоры с саудовским клубом о трехлетнем контракте. Остались последние детали.

Ранее Буну интересовались "Реал" и "Бавария".

Яссин провел в "Севильи" 4 сезона, в которых сыграл 141 поединок. Дважды выиграл Лигу Европы.

"Аль-Хилаль" в это трансферное окно подписал: Неймара, Малкольма, Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича.

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В статье: Севилья Яссин Буну
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