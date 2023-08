Голкипер, которым интересовались Реал и Бавария, продолжит карьеру в Саудовской Аравии

"Севилья" и "Аль-Хилаль" согласовали трансфер Яссина Буну за 19 миллионов евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Представители 32-летнего вратаря сборной Марокко ведут переговоры с саудовским клубом о трехлетнем контракте. Остались последние детали.

Ранее Буну интересовались "Реал" и "Бавария".

Яссин провел в "Севильи" 4 сезона, в которых сыграл 141 поединок. Дважды выиграл Лигу Европы.

"Аль-Хилаль" в это трансферное окно подписал: Неймара, Малкольма, Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича.

Al Hilal have reached an agreement with Sevilla to sign Yassine Bono on €19m fixed fee plus add-ons up to €21m package ???????????????? #AlHilal



Personal terms being discussed on three year deal as final green light expected after tonight.



Bono, focused on SuperCup then time to agree. pic.twitter.com/2WkY0rjlCB