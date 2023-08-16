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Голкипер, которым интересовались Реал и Бавария, продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Звезда Севильи на пути в Аль-Хилаль
фото - Getty Images
"Севилья" и "Аль-Хилаль" согласовали трансфер Яссина Буну за 19 миллионов евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Представители 32-летнего вратаря сборной Марокко ведут переговоры с саудовским клубом о трехлетнем контракте. Остались последние детали.
Ранее Буну интересовались "Реал" и "Бавария".
Яссин провел в "Севильи" 4 сезона, в которых сыграл 141 поединок. Дважды выиграл Лигу Европы.
"Аль-Хилаль" в это трансферное окно подписал: Неймара, Малкольма, Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича.
Al Hilal have reached an agreement with Sevilla to sign Yassine Bono on €19m fixed fee plus add-ons up to €21m package ???????????????? #AlHilal— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023
Personal terms being discussed on three year deal as final green light expected after tonight.
Bono, focused on SuperCup then time to agree. pic.twitter.com/2WkY0rjlCB
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