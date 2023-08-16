Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший игрок Арсенала, Вильярреала и сборной Испании вернулся в родной клуб, представляющий Сегунду
Санти Касорла дважды выигрывал чемпионат Европы
Фото - ФК Ов'єдо / автор невідомий
38-летний Санти Касорла присоединился к "Овьедо". Об этом ныне выступающий в Сегунде (второй испанский дивизион) клуб объявил на своих официальных медиаресурсах.
Отметим, что Санти Касорла является воспитанником "Овьедо", но славную карьеру сделал за его пределами. Футболист известен своими выступлениями за "Вильярреал" и "Арсенал". Также вызывался в сборную Испании, с которой выиграл чемпионат Европы 2008 и 2012. Контракт с "Овьедо" заключен на год до июня 2024-го года.
???? ¡Bienvenido a tu casa, @19SCazorla! ????#RealOviedo ????⚪— Real Oviedo (@RealOviedo) August 16, 2023
Последним клубом Санти Касорлы был катарский "Аль-Садд". "Овьедо", куда вернулся 38-летний футболист, в нынешнем сезоне начал свои выступления в Сегунде с гостевого поражения от "Тенерифе" 0:1.
Добавим, что украинским болельщикам "Овьедо" больше знаком по тому факту, что там на правах аренды выступал голкипер Андрей Лунин.
Популярное сейчас
- В НАТО допустили членство Украины в альянсе в случае территориальных уступок России
- Динамо - Арис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- В ООН назвали количество погибших гражданских из-за агрессии России
- Украинский вечер. Реал Сосьедад - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО