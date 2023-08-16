Бывший игрок Арсенала, Вильярреала и сборной Испании вернулся в родной клуб, представляющий Сегунду

38-летний Санти Касорла присоединился к "Овьедо". Об этом ныне выступающий в Сегунде (второй испанский дивизион) клуб объявил на своих официальных медиаресурсах.

Отметим, что Санти Касорла является воспитанником "Овьедо", но славную карьеру сделал за его пределами. Футболист известен своими выступлениями за "Вильярреал" и "Арсенал". Также вызывался в сборную Испании, с которой выиграл чемпионат Европы 2008 и 2012. Контракт с "Овьедо" заключен на год до июня 2024-го года.

Последним клубом Санти Касорлы был катарский "Аль-Садд". "Овьедо", куда вернулся 38-летний футболист, в нынешнем сезоне начал свои выступления в Сегунде с гостевого поражения от "Тенерифе" 0:1.

Добавим, что украинским болельщикам "Овьедо" больше знаком по тому факту, что там на правах аренды выступал голкипер Андрей Лунин.