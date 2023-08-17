  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сделка по переходу голкипера Севильи в Аль-Хиляль завершена
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сделка по переходу голкипера Севильи в Аль-Хиляль завершена

Испания
(1 голосов)

Игрок продолжит карьеру на Ближнем Востоке

Сделка по переходу голкипера Севильи в Аль-Хиляль завершена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марокканский голкипер "Севильи" Яссин Буну вскоре станет игроком "Аль-Хиляля". Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Согласно его данным, сделка уже завершена. Саудовцы заплатят за голкипера 19 миллионов евро + 2 млн евро в качестве бонусов. 32-летний марокканец подпишет контракт на 3 года.

В сезоне-2022/23 Яссин отыграл 36 матчей за "Севилью" во всех турнирах, пропустил 60 мячей и 7 раз отстоял на ноль. В текущей кампании он провел 2 игры.

Следующим подписанием "Аль-Хиляля" может стать форвард ."Фулхэма" Александар Митрович. На днях саудовский клуб объявил о переходе Неймара из "ПСЖ".

По теме
yellow-arrow
Бывший игрок Арсенала, Вильярреала и сборной Испании вернулся в родной клуб, представляющий Сегунду
yellow-arrow
Официально: Барселона назначила Деку спортивным директором
yellow-arrow
Голкипер, которым интересовались Реал и Бавария, продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Яссин Буну
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде