Сделка по переходу голкипера Севильи в Аль-Хиляль завершена

Марокканский голкипер "Севильи" Яссин Буну вскоре станет игроком "Аль-Хиляля". Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Согласно его данным, сделка уже завершена. Саудовцы заплатят за голкипера 19 миллионов евро + 2 млн евро в качестве бонусов. 32-летний марокканец подпишет контракт на 3 года.

В сезоне-2022/23 Яссин отыграл 36 матчей за "Севилью" во всех турнирах, пропустил 60 мячей и 7 раз отстоял на ноль. В текущей кампании он провел 2 игры.

Следующим подписанием "Аль-Хиляля" может стать форвард ."Фулхэма" Александар Митрович. На днях саудовский клуб объявил о переходе Неймара из "ПСЖ".