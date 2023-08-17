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Сделка по переходу голкипера Севильи в Аль-Хиляль завершена
Игрок продолжит карьеру на Ближнем Востоке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марокканский голкипер "Севильи" Яссин Буну вскоре станет игроком "Аль-Хиляля". Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
Согласно его данным, сделка уже завершена. Саудовцы заплатят за голкипера 19 миллионов евро + 2 млн евро в качестве бонусов. 32-летний марокканец подпишет контракт на 3 года.
В сезоне-2022/23 Яссин отыграл 36 матчей за "Севилью" во всех турнирах, пропустил 60 мячей и 7 раз отстоял на ноль. В текущей кампании он провел 2 игры.
Следующим подписанием "Аль-Хиляля" может стать форвард ."Фулхэма" Александар Митрович. На днях саудовский клуб объявил о переходе Неймара из "ПСЖ".
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