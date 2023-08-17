Дембеле взял в ПСЖ номер Неймара. Так было и в Барселоне

Усман Дембеле возьмет в "ПСЖ" 10-й номер, освободившийся после ухода Неймара. На официальном сайте парижского клуба футболки уже продаются с фамилией француза и 10-кой под ней.

Дембеле не впервой подбирать номер Неймара: подобным образом сложилось и после ухода бразильца из "Барселоны" в 2017-м. Тогда Дембеле взял 11-й номер, под которым раньше играл бразилец.

Напомним, что Неймар ушел в "Аль-Хиляль" за сумму близкую к 100 миллионам евро. Таким образом парижане хоть немного окупили все еще рекордный переход бразильца из "Барсы" за 222 миллиона евро.