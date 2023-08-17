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Дембеле взял в ПСЖ номер Неймара. Так было и в Барселоне

Испания
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Забавное совпадение

Дембеле взял в ПСЖ номер Неймара. Так было и в Барселоне

Фото: fcbarcelona.com

Усман Дембеле возьмет в "ПСЖ" 10-й номер, освободившийся после ухода Неймара. На официальном сайте парижского клуба футболки уже продаются с фамилией француза и 10-кой под ней.

Дембеле не впервой подбирать номер Неймара: подобным образом сложилось и после ухода бразильца из "Барселоны" в 2017-м. Тогда Дембеле взял 11-й номер, под которым раньше играл бразилец.

Напомним, что Неймар ушел в "Аль-Хиляль" за сумму близкую к 100 миллионам евро. Таким образом парижане хоть немного окупили все еще рекордный переход бразильца из "Барсы" за 222 миллиона евро.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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