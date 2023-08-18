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Барселона ведет переговоры об аренде Феликса с Атлетико

Испания
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Мечта детства Жоау Феликса

Барселона ведет переговоры об аренде Феликса с Атлетико

Фото: https://twitter.com/joaofelix70

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" ведет переговоры об аренде Феликса с "Атлетико".

23-летний полузащитник провел вторую часть прошлого сезона в аренде у "Челси". В 16 матчах АПЛ за лондонцев он забил 4 мяча.

"Атлетико" рассчитывает получить за аренду 16 млн. евро, но сейчас готов отпустить игрока при условии, что зарплату в полном объеме ему будет выплачивать новый клуб.

Утверждалось, что ради перехода в "Барсу" Жоау согласен пойти на серьезное понижение доходов. Феликс намерен играть только за "блауграну" и готов ждать до последнего дня трансферного окна. Сам Феликс заявлял, что всегда мечтал играть за "Барселону".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Жоау Феликс
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Источник:
gianlucadimarzio

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