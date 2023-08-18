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Барселона ведет переговоры об аренде Феликса с Атлетико
Мечта детства Жоау Феликса
Фото: https://twitter.com/joaofelix70
"Барселона" ведет переговоры об аренде Феликса с "Атлетико".
23-летний полузащитник провел вторую часть прошлого сезона в аренде у "Челси". В 16 матчах АПЛ за лондонцев он забил 4 мяча.
"Атлетико" рассчитывает получить за аренду 16 млн. евро, но сейчас готов отпустить игрока при условии, что зарплату в полном объеме ему будет выплачивать новый клуб.
Утверждалось, что ради перехода в "Барсу" Жоау согласен пойти на серьезное понижение доходов. Феликс намерен играть только за "блауграну" и готов ждать до последнего дня трансферного окна. Сам Феликс заявлял, что всегда мечтал играть за "Барселону".
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