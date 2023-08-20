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Реал Сосьедад подписал россиянина из Динамо Москва за 13 млн
Финансируют террористов?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Kireev/NurPhoto
"Реал Сосьедад" сделал спорный с этической точки зрения трансфер, подписав атакующего хавбека "Динамо Москва" Арсена Захаряна.
Сумма сделки составила 13 млн евро; сам игрок подписал с басками шестилетний контракт.
20-летний Захарян последние годы считался одним из главных талантов РПЛ, где забил 15 голов в 72 матчах. Также он заигран за сборную России. Баски рассчитывают, что Арсен заменит Давида Сильву, завершившего карьеру из-за травмы.
????️ Добро пожаловать Арсен Захарян!! ????#ZakharyanTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/7dLpBrMepz— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 19, 2023
"Динамо Москва" финансируется банком ВТБ, который пребывает под санкциями США и ЕС после российского вторжения в Украину.
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