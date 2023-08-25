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Марк-Андре тер Штеген продлил контракт с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Соглашение рассчитано до 2028 года

Марк-Андре тер Штеген продлил контракт с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

Соглашение с немецким вратарем рассчитано до 2028 года. Отступные – 500 млн евро.

Сообщалось, что тер Штеген откажется от значительной части зарплаты за первые два года контракта, чтобы клуб вписался в нормы Ла Лиги. Футболист получит эти деньги в последние три года соглашения.

Напомним, немец выступает за "Барселону" с 2014 года. Провел за "Барсу" 379 матчей - пропустил 368 голов.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Комментарии (1)
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Баpceлиниуc
25.08.2023 в 16:31
Ура!
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