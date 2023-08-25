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Марк-Андре тер Штеген продлил контракт с Барселоной
Соглашение рассчитано до 2028 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Соглашение с немецким вратарем рассчитано до 2028 года. Отступные – 500 млн евро.
Сообщалось, что тер Штеген откажется от значительной части зарплаты за первые два года контракта, чтобы клуб вписался в нормы Ла Лиги. Футболист получит эти деньги в последние три года соглашения.
Напомним, немец выступает за "Барселону" с 2014 года. Провел за "Барсу" 379 матчей - пропустил 368 голов.
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