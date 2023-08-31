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Стало известно, сколько предлагали Давиду Алабе в Саудовской Аравии
Реалу предлагали 40 млн евро за австрийца, а самому защитнику – 25 млн
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Давида Алабу хотели подписать клубы из Саудовской Аравии, но он отказал им.
По данным Okdiario, "Реалу" предлагали 40 млн евро за австрийца, а самому защитнику – 25 млн. Однако ни мадридский клуб, ни сам Алаба не собирались принимать предложение.
31-летний центральный защитник перешел в "Реал" в 2021 году свободным агентом. Отыграл за "Реал" 88 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 8 голевых передач.
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Источник:okdiario
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