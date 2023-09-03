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Стало известно, насколько Фелиш сократил зарплату для перехода в Барселону

Испания
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В то же время он продлил контракт с "матрасниками"

Стало известно, насколько Фелиш сократил зарплату для перехода в Барселону

Фото: twitter.com/Atleti

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Нападающий "Барселоны" Жоау Феликс, перешедший в аренду из "Атлетико", вдвое сократил свою зарплату ради трансфера в каталонский клуб.

В Мадриде 23-летний португалец получал 14 миллионов евро до вычета налогов. Кроме того, он подписал с "матрасниками" новый контракт до 2029 года перед уходом, чтобы помочь клубу уменьшить амортизационные расходы на себя.

Несмотря на то, что его аренда рассчитана всего на 1 год и не предусматривает права выкупа, Феликс надеется остаться в Каталонии на годы. Хотя в основном это зависит от его агента Жорже Мендеша.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Жоау Фелиш
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Источник:
Mundo Deportivo

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