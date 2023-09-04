Капитаны сборной Испании выступили с заявлением по Рубиалесу: Его поведение неприемлимо

Капитаны сборной Испании выступили с заявлением команды касаемо действий президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Альваро Мората, Родри, Сесар Аспиликуэта и Марко Асенсио осудили действия главы RFEF.

"Прежде всего, хотим еще раз передать нашу гордость и самые искренние поздравления женской сборной с титулом чемпионок мира в Сиднее. Историческая веха, полная значения, которая ознаменует до и после в испанском женском футболе, вдохновив многих женщин триумфом неисчислимой ценности. По этой причине мы хотим выразить сожаление и выразить солидарность с игроками, чей успех был запятнан.

Мы хотим отвергнуть то, что мы считаем неприемлемым поведением со стороны г-на Рубиалеса, которое не соответствует институту, который он представляет.

Мы твердо и четко становимся на сторону ценностей, которые представляет спорт. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения, равенства и разнообразия и должен подавать пример своим поведением как на поле, так и за его пределами.

С сегодняшнего дня нам предстоит решительно сосредоточиться на будущем испанского футбола на пути к квалификации на Евро-2024 с двумя играми против Грузии и Кипра. Мы хотели бы отныне иметь возможность сосредоточиться на спортивных вопросах, учитывая актуальность предстоящих задач", – говорится в заявлении.

Напомним, что после финала женского чемпионата мира, в котором Испания обыграла Англию, Луис Рубиалес поцеловал футболистку "фурии рохи" Дженнифер Эрмосо. 25 августа он заявил что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. После этого футболистки сборной Испании объявили что не будут выступать за национальную команду, если он не уйдет со своего поста.

Сообщалось, что ФИФА собирается отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.