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Лапорта с Хави согласовали продление контракта. Известна продолжительность
Проект обещает быть долгосрочным
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта согласовал новый контракт с главным тренером Хави. Стороны согласовали контракт до лета 2026-го.
Текущее соглашение с менеджером истекает летом 2024-го, то есть уже в конце этого сезона. При продлении контракта Хави учитывал трудное финансовое положение, в котором находится клуб.
Хави возглавил "Барсу" в ноябре 2021-го и привел команду к чемпионству, а также победе в Суперкубке Испании. В прошлом легендарный игрок кажется вывел клуб из кризиса и заслужил на новый контракт.
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