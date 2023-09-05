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Лапорта с Хави согласовали продление контракта. Известна продолжительность

Испания
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Проект обещает быть долгосрочным

Лапорта с Хави согласовали продление контракта. Известна продолжительность

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта согласовал новый контракт с главным тренером Хави. Стороны согласовали контракт до лета 2026-го.

Текущее соглашение с менеджером истекает летом 2024-го, то есть уже в конце этого сезона. При продлении контракта Хави учитывал трудное финансовое положение, в котором находится клуб.

Хави возглавил "Барсу" в ноябре 2021-го и привел команду к чемпионству, а также победе в Суперкубке Испании. В прошлом легендарный игрок кажется вывел клуб из кризиса и заслужил на новый контракт.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Хави
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Источник:
marca.com

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