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Жоау Феликс отказался от 17 миллионов евро ради перехода в Барселону
Жоау Феликс отказался от больших денег, чтобы в Барселону
besoccer
Нападающий Жоау Феликс решил отказаться от больших денег, чтобы перейти из "Атлетико" в "Барселону". По информации A Bola, в целом он потеряет более 17 миллионов евро.
У 23-летнего португальца был контракт с "Атлетико" с зарплатой 6 миллионов евро за сезон. Из-за переезда в каталонский клуб ему заплатили только за июль и август, а "Барселона" выплатит лишь 400 тысяч евро за оставшуюся часть сезона. Только в этом сезоне Феликс потеряет почти 5 миллионов.
Чтобы отпустить игрока в аренду, "Атлетико" также потребовал от Феликса продлить контракт с клубом еще на два сезона, до 2028 года, со снижением зарплаты с 6 до 3 миллионов евро. Таким образом, еще за четыре сезона он вместо 24 заработает только 12 миллионов евро.
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