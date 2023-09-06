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Даниэль Карвахаль высказался о скандале с Луисом Рубиалесом

Испания
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Карвахаль высказался о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо

Даниэль Карвахаль высказался о скандале с Луисом Рубиалесом

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

"В нашем заявлении мы признали, что поведение Рубиалеса было неподобающим. И то, что вы ставите этот вопрос, рассматривая Эрмосо как жертву...

В конце концов, есть юридические органы, которые рассматривают вопрос о том, действительно ли Дженнифер является жертвой в этом деле, в отношении которой ведется расследование.

Мы остаемся в стороне. Есть люди, которые должны принимать решения, и если в этом деле есть виновный и жертва, это станет известно.

Мы не можем заранее занимать чью-то сторону или осуждать кого-то, не зная, что произошло на самом деле, потому что на сегодняшний день Дженнифер не подавала никаких жалоб", - сказал защитник "Реала" и сборной Испании.

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В статье: Даниэль Карвахаль
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Источник:
mundodeportivo

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