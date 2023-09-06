Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даниэль Карвахаль высказался о скандале с Луисом Рубиалесом
Карвахаль высказался о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
"В нашем заявлении мы признали, что поведение Рубиалеса было неподобающим. И то, что вы ставите этот вопрос, рассматривая Эрмосо как жертву...
В конце концов, есть юридические органы, которые рассматривают вопрос о том, действительно ли Дженнифер является жертвой в этом деле, в отношении которой ведется расследование.
Мы остаемся в стороне. Есть люди, которые должны принимать решения, и если в этом деле есть виновный и жертва, это станет известно.
Мы не можем заранее занимать чью-то сторону или осуждать кого-то, не зная, что произошло на самом деле, потому что на сегодняшний день Дженнифер не подавала никаких жалоб", - сказал защитник "Реала" и сборной Испании.
Популярное сейчас
- Динамо отдало своего футболиста в аренду в Азербайджан
- Стали известны итоги жеребьёвки Клубного чемпионата мира
- Мауро Икарди купил Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 миллионов евро
- ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО