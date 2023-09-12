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Карвахаль назвал трех лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть

Испания
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Карвахаль отметил легенд клуба

Карвахаль назвал трех лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть

UA-Футбол
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Защитник "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль назвал трех лучших футболистов, с которыми он играл.

"Криштиану, Серхио Рамос и Лука Модрич. Когда они разговаривают с тобой, ты должен держать в напряжении все пять чувств. Когда они что-то объясняют, ты должен записывать. Вы видите, как они приходят в 6 утра и начинают тренироваться... это невероятно", - Карвахаль

В этом сезоне Ла Лиги Карвахаль принял участие в 4 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
marca

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