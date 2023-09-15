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Реал определился с будущей заменой для Карвахаля
Реал видит в Рисе Джеймсе долгосрочную замену Карвахалю
Фото: https://twitter.com/ReeceJames
Защитник и новый капитан "Челси" Рис Джеймс может продолжить карьеру в Испании, сообщает AS.
На 23-летнего англичанина претендует "Реал". Мадридский клуб видит в игроке долгосрочную замену Дани Карвахалю. В 2022 году Джеймс подписал шестилетний контракт с "Челси", сейчас англичанин продолжает восстанавливаться от травмы полученной в начале сезона.
В прошлом сезоне Джеймс провел 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
31-летний Карвахаль выступает за основную команду "Реала" уже на протяжении десяти лет и отыграл за мадридцев 379 матчей.
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