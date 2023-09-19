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Осасуна может быть наказана за кричалки фанатов в сторону Гринвуда

Испания
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Фанаты Осасуны в своих кричалках пожелали смерти Мейсону Гринвуду

Осасуна может быть наказана за кричалки фанатов в сторону Гринвуда

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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В среду испанская федерация футбола рассмотрит инцидент, случившийся в матче "Хетафе" - "Осасуна" (3:2), который состоялся 17 сентября, сообщает Daily Mail. Фанаты "Осасуны" в своих кричалках пожелали смерти новоиспеченному игроку "Хетафе" Мейсону Гринвуду.

Испанская лига сообщала о кричалках в испанский комитет по борьбе с насилием. Этот орган власти также имеет право наложить санкции, но рассмотрение дела там займет больше времени.

Последним прецедентом, когда футбольная федерация страны приняла меры из-за скандирования болельщиков, стал случай, когда "Валенсию" оштрафовали на €45 тыс. и приказали закрыть одну из трибун на стадионе "Месталья" после расистских выкриков в сторону звездного игрока "Реала" (Мадрид) Винисиуса.

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В статье: Хетафе Осасуна (Памплона) Мейсон Гринвуд
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Источник:
dailymail

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