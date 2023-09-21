Феликс: Это правда, что я отказался от значительной суммы. Мне нужно было сменить клуб. Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне

Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за "Барселону", признался, что не смог принять идеи главного тренера "матрасников" Диего Симеоне. Ранее появлялась информация о том, что вингер получит от каталонского клуба 400 тысяч евро за сезон, проведенный на правах аренды с "Атлетико".

"Да, я действительно отказался от значительной суммы, но мне нужно было сменить клуб"

"Таков футбол. Если что-то идет не так, нужно менять команду. Я попробовал в "Челси", сейчас я в "Барселоне", потому что в "Атлетико" у меня не получалось играть хорошо. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался делать все возможное. Там у меня тоже были очень хорошие периоды".

Феликс выступает за "Барселону" на правах годичной аренды. В текущем сезоне форвард провел за "блауграну" три матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.