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Феликс: Это правда, что я отказался от значительной суммы. Мне нужно было сменить клуб. Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне

Испания
(1 голосов)

Феликс выступает за Барселону на правах годичной аренды

Феликс: Это правда, что я отказался от значительной суммы. Мне нужно было сменить клуб. Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за "Барселону", признался, что не смог принять идеи главного тренера "матрасников" Диего Симеоне. Ранее появлялась информация о том, что вингер получит от каталонского клуба 400 тысяч евро за сезон, проведенный на правах аренды с "Атлетико".

"Да, я действительно отказался от значительной суммы, но мне нужно было сменить клуб"
"Таков футбол. Если что-то идет не так, нужно менять команду. Я попробовал в "Челси", сейчас я в "Барселоне", потому что в "Атлетико" у меня не получалось играть хорошо. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался делать все возможное. Там у меня тоже были очень хорошие периоды".

Феликс выступает за "Барселону" на правах годичной аренды. В текущем сезоне форвард провел за "блауграну" три матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона Жоау Феликс
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Источник:
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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
21.09.2023 в 15:27
Ну так шо, покупать тебя полностью или у тебя это снова временный "период"?
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