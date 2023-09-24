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Перес впервые в сезоне встретился с Анчелотти, чтобы обсудить результаты Реала

Испания
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Клуб занимает третье место в таблице

Перес впервые в сезоне встретился с Анчелотти, чтобы обсудить результаты Реала

Фото: BeSoccer

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес впервые в нынешнем сезоне встретился с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти, чтобы обсудить текущее состояние команды.

Перес и Анчелотти провели встречу на клубной базе. Они обсудили игру команды в начале сезона, ситуацию с травмами, атмосферу в коллективе, а также невероятную игру Джуда Беллингема. Сообщается, что эта встреча показала полное взаимопонимание между итальянским специалистом и руководством клуба.

Напомним, после пяти туров испанской Ла Лиги "сливочные" набрали 15 очков и сейчас располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Давиде Анчелотти
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Источник:
Marca

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