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Перес впервые в сезоне встретился с Анчелотти, чтобы обсудить результаты Реала
Клуб занимает третье место в таблице
Фото: BeSoccer
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес впервые в нынешнем сезоне встретился с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти, чтобы обсудить текущее состояние команды.
Перес и Анчелотти провели встречу на клубной базе. Они обсудили игру команды в начале сезона, ситуацию с травмами, атмосферу в коллективе, а также невероятную игру Джуда Беллингема. Сообщается, что эта встреча показала полное взаимопонимание между итальянским специалистом и руководством клуба.
Напомним, после пяти туров испанской Ла Лиги "сливочные" набрали 15 очков и сейчас располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.
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