Перес впервые в сезоне встретился с Анчелотти, чтобы обсудить результаты Реала

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес впервые в нынешнем сезоне встретился с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти, чтобы обсудить текущее состояние команды.

Перес и Анчелотти провели встречу на клубной базе. Они обсудили игру команды в начале сезона, ситуацию с травмами, атмосферу в коллективе, а также невероятную игру Джуда Беллингема. Сообщается, что эта встреча показала полное взаимопонимание между итальянским специалистом и руководством клуба.

Напомним, после пяти туров испанской Ла Лиги "сливочные" набрали 15 очков и сейчас располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.