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Винисиус и Карвахаль вернулись в заявку Реала. Они могут сыграть против Лас Пальмас
Успокоение после поражения от "Атлетико"
Фото: Getty Images
"Реал" опубликовал заявку на матч с "Лас-Пальмас" 7-го тура Ла Лиги. В список вернулись Винисиус Жуниор и Даниэль Карвахаль.
Винисиус получил травму в матче с "Сельтой" 25-го августа и с тех пор лечился. Карвахаль же пропустил два последних поединка: с "Унионом" и "Атлетико".
Встреча с "Лас Пальмас" пройдет завтра, 27-го сентября, в 20:00. "Реал" занимает в Ла Лиге 3-е место, после "Жироны" и "Барселоны".
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? @UDLP_Oficial!#RealMadridLasPalmas pic.twitter.com/KDnqqnHdt3— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2023
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