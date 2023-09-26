Винисиус и Карвахаль вернулись в заявку Реала. Они могут сыграть против Лас Пальмас

"Реал" опубликовал заявку на матч с "Лас-Пальмас" 7-го тура Ла Лиги. В список вернулись Винисиус Жуниор и Даниэль Карвахаль.

Винисиус получил травму в матче с "Сельтой" 25-го августа и с тех пор лечился. Карвахаль же пропустил два последних поединка: с "Унионом" и "Атлетико".

Встреча с "Лас Пальмас" пройдет завтра, 27-го сентября, в 20:00. "Реал" занимает в Ла Лиге 3-е место, после "Жироны" и "Барселоны".