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Винисиус и Карвахаль вернулись в заявку Реала. Они могут сыграть против Лас Пальмас

Испания
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Успокоение после поражения от "Атлетико"

Винисиус и Карвахаль вернулись в заявку Реала. Они могут сыграть против Лас Пальмас

Фото: Getty Images

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"Реал" опубликовал заявку на матч с "Лас-Пальмас" 7-го тура Ла Лиги. В список вернулись Винисиус Жуниор и Даниэль Карвахаль.

Винисиус получил травму в матче с "Сельтой" 25-го августа и с тех пор лечился. Карвахаль же пропустил два последних поединка: с "Унионом" и "Атлетико".

Встреча с "Лас Пальмас" пройдет завтра, 27-го сентября, в 20:00. "Реал" занимает в Ла Лиге 3-е место, после "Жироны" и "Барселоны".

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В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Винисиус Жуниор
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