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Экс-судья Итурральде о красной карточке Начо: Преступный подкат. Самое грубое нарушение за последние 5 лет
Грубая игра от Начо
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Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал фол Начо Фернандеса в матче с "Жироной". Защитник "Реала" на 93-й минуте матча совершил подкат прямой ногой и сбил полузащитника "Жироны" Кристиана Порту.
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Главный арбитр матча Хуан Сантана показал Начо желтую карточку, но решил удалить игрока, посмотрев видеоповтор. Порту забрали на носилках и отправили в больницу.
"Это преступный подкат, который нельзя допускать на футбольном поле. Это самое грубое нарушение за последние пять лет.
Дело не в том, что он идет в подкат с вытянутой ногой, а в том, что он поднимает ее, а затем вытягивает", - сказал бывший судья Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.
Матч "Жирона" - "Реал" в 8-м туре Ла Лиги закончился победой мадридцев со счетом 3:0.
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