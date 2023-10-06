Кадис - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" без травмированного Виктора Цыганкова едет в гости к одной из самых "домашних" команд испанского чемпионата.

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"Кадис" не проигрывает на своем поле уже 7 матчей кряду - с конца марта на "Нуэво Мирандилье" у него 5 побед и 2 ничьи. Да и до этого результаты были незаурядные.

В то же время "Жирона" блистательно начала чемпионат, но в прошлом туре споткнулась об опыт и класс "Реала". Никто не знает, как на команду повлияют те 0:3. Да и травма Виктора Цыганкова тоже не пойдет каталонцам на пользу.

Таким образом, фаворита в матче у нас нет, и от этого его будет особенно интересно смотреть в прямом эфире 7 октября на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 15:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Кадіс - Жирона Смотреть трансляцию

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