Ключевой защитник Барселоны пропустит матчи с Шахтером и Эль-Классико

Тренерский штаб "Барселоны" столкнулся с еще одной кадровой проблемой. Наставник "блаугранас" Хави в ближайшие недели не сможет рассчитывать на защитника Жюля Кунде.

24-летний француз травмировался в матче 9-го тура Ла Лиги против "Гранады" (2:2).

Как сообщает Mundo Deportivo, медицинские тесты выявили у Кунде растяжение внутренней боковой связки левого колена. Ожидается, что на восстановление ему понадобится минимум месяц.

А это означает, что Жюль пропустит матчи чемпионата Испании против "Атлетика" (22 октября), "Реала" (28 октября) и "Сосьедада" (4 ноября), а также оба матча против "Шахтера" в Лиге чемпионов (25 октября и 7 ноября). Он может вернуться в строй к игре с "Алавесом" (12 ноября).

В текущем сезоне защитник отыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.