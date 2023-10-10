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Ключевой защитник Барселоны пропустит матчи с Шахтером и Эль-Классико

Испания
(1 голосов)

У каталонцев ужасные кадровые проблемы

Ключевой защитник Барселоны пропустит матчи с Шахтером и Эль-Классико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренерский штаб "Барселоны" столкнулся с еще одной кадровой проблемой. Наставник "блаугранас" Хави в ближайшие недели не сможет рассчитывать на защитника Жюля Кунде.

24-летний француз травмировался в матче 9-го тура Ла Лиги против "Гранады" (2:2).

Как сообщает Mundo Deportivo, медицинские тесты выявили у Кунде растяжение внутренней боковой связки левого колена. Ожидается, что на восстановление ему понадобится минимум месяц.

А это означает, что Жюль пропустит матчи чемпионата Испании против "Атлетика" (22 октября), "Реала" (28 октября) и "Сосьедада" (4 ноября), а также оба матча против "Шахтера" в Лиге чемпионов (25 октября и 7 ноября). Он может вернуться в строй к игре с "Алавесом" (12 ноября).

В текущем сезоне защитник отыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.

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В статье: Барселона Жюль Кунде
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
10.10.2023 в 11:10
Понимаю, понимаю.. Для болел Реала из редакции эта новость катастрофическая. Некому будет привозить.
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