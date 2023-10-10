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Ключевой защитник Барселоны пропустит матчи с Шахтером и Эль-Классико
У каталонцев ужасные кадровые проблемы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренерский штаб "Барселоны" столкнулся с еще одной кадровой проблемой. Наставник "блаугранас" Хави в ближайшие недели не сможет рассчитывать на защитника Жюля Кунде.
24-летний француз травмировался в матче 9-го тура Ла Лиги против "Гранады" (2:2).
Как сообщает Mundo Deportivo, медицинские тесты выявили у Кунде растяжение внутренней боковой связки левого колена. Ожидается, что на восстановление ему понадобится минимум месяц.
А это означает, что Жюль пропустит матчи чемпионата Испании против "Атлетика" (22 октября), "Реала" (28 октября) и "Сосьедада" (4 ноября), а также оба матча против "Шахтера" в Лиге чемпионов (25 октября и 7 ноября). Он может вернуться в строй к игре с "Алавесом" (12 ноября).
В текущем сезоне защитник отыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.
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