Мората о разнице в судействе Реала и Атлетико: Вы знаете ответ. Все знают

Бывший нападающий и воспитанник "Реала", а сейчас игрок "Атлетико" Мадрид высказался о разнице в судействе этих двух команд. Он намекнул, что к "сливочным" судьи более лояльны.

Журналист спросил Альваро о том, одиннаково ли судьи относятся к нему, в зависимости от того, где он играет: в "Реале" или "Атлетико"?

– Вы уже знаете ответ. Как и все остальные. – Но я хочу, чтобы вы мне сказали. – Нет, вы уже знаете, – ответил Мората с усмешкой.

Напомним, что Мората поиграл за "Реал" с 2008-го по 2014-й и с 2016-го по 2017-й. Испанский форвард провел 95 матчей за взрослый "Реал", забил 31 гол и отдал 11 результативных передач.