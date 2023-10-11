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Мората о разнице в судействе Реала и Атлетико: Вы знаете ответ. Все знают

Испания
(1 голосов)

Инсайдерская информация

Мората о разнице в судействе Реала и Атлетико: Вы знаете ответ. Все знают

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий и воспитанник "Реала", а сейчас игрок "Атлетико" Мадрид высказался о разнице в судействе этих двух команд. Он намекнул, что к "сливочным" судьи более лояльны.

Журналист спросил Альваро о том, одиннаково ли судьи относятся к нему, в зависимости от того, где он играет: в "Реале" или "Атлетико"?

– Вы уже знаете ответ. Как и все остальные.

– Но я хочу, чтобы вы мне сказали.

– Нет, вы уже знаете, – ответил Мората с усмешкой.

Напомним, что Мората поиграл за "Реал" с 2008-го по 2014-й и с 2016-го по 2017-й. Испанский форвард провел 95 матчей за взрослый "Реал", забил 31 гол и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
12.10.2023 в 12:30
ТАК! І пе...с його знає чому це ТАК
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Кукулькан (сине-гранатовый)
11.10.2023 в 18:13
Знаем, Альваро, знаем.
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