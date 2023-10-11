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Мората о разнице в судействе Реала и Атлетико: Вы знаете ответ. Все знают
Инсайдерская информация
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий и воспитанник "Реала", а сейчас игрок "Атлетико" Мадрид высказался о разнице в судействе этих двух команд. Он намекнул, что к "сливочным" судьи более лояльны.
Журналист спросил Альваро о том, одиннаково ли судьи относятся к нему, в зависимости от того, где он играет: в "Реале" или "Атлетико"?
– Вы уже знаете ответ. Как и все остальные.
– Но я хочу, чтобы вы мне сказали.
– Нет, вы уже знаете, – ответил Мората с усмешкой.
Напомним, что Мората поиграл за "Реал" с 2008-го по 2014-й и с 2016-го по 2017-й. Испанский форвард провел 95 матчей за взрослый "Реал", забил 31 гол и отдал 11 результативных передач.
????️ Álvaro Morata, en @partidazocope, sobre los árbitros— El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 10, 2023
❓ Juanma: "¿Te tratan igual jugando en el @Atleti que en el @realmadrid?"
???? Morata: "Tú ya sabes la respuesta y todo el mundo la sabe"
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Tu0EVH7Kpm
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