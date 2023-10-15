Бельгиец Аксель Витсель прокомментировал завершение карьеры Эдена Азара

Эден Азар объявил о завершении карьеры. Хавбек "Атлетико Мадрид" - Аксель Витсель прокомментировал решения бельгийца.

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Эден для меня как брат. Мы много лет играли вместе в сборной. Как по мне, он сделал фантастическую карьеру. Но в последние годы все было немного сложнее. Думаю, что он принял это решение, потому что последние два года ему было очень тяжело.

Также Витсель заявил, что травмы влияют на футболиста не только физически, а и морально:

Когда игрок часто травмируется, морально это тяжело. И в конце концов ты должен почувствовать, есть ли у тебя желание продолжать, тренироваться каждый день не только головой, но и телом.

Напомним, что за всю карьеру Эден Азар сыграл 446 матчей и забил 125 голов.